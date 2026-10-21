L’universo di Jeff Koons a Palermo con un tributo d’eccezione a Palazzo Reale

PALERMO (ITALPRESS) - L’universo pop di Jeff Koons approda per la prima volta in Sicilia. Fino all'11 gennaio (dal giovedì al lunedì), Palazzo Reale a Palermo ospita Jeff Koons Tribute, tributo promosso dalla Fondazione Federico II in collaborazione con Weng Contemporary, galleria svizzera di Zugo, e Bernardaud, storica maison francese della porcellana di Limoges. L’esposizione propone quindici opere tra prototipi ed edizioni limitate. Protagonista è la celebre serie Celebration, con icone come Balloon Dog Blue, i luccicanti Diamonds, la malinconica Seated Ballerina e Lobster. Per informazioni è possibile visitare il sito web https://www.federicosecondo.org/ mgg/azn