Milano, Sala “Gestione verde a Mm fu buona decisione, risultati si vedranno”

MILANO (ITALPRESS) - "Gli alberi a Milano sono veramente tanti, è veramente impossibile avere chiara con certezza la situazione di ogni singolo albero". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione di JazzMi, dopo le numerose polemiche sulla gestione del verde in città, arrivate sia dal centrodestra che dal centrosinistra e dai comitati milanesi. Gli eventi atmosferici degli ultimi mesi hanno portato alla morte e alla caduta di diversi alberi, tra cui quello in zona Risorgimento, dove sono rimaste ferite tre persone. Secondo i comitati, anche il progetto Forestami per la messa a dimora dei nuovi alberi non starebbe raggiungendo i risultati previsti. "Abbiamo preso una decisione che io ho condiviso e continuo a condividere, cioè di affidare a MM la gestione del Verde - ha proseguito il primo cittadino - . Magari nel passaggio tra la gestione precedente e quella di MM avremmo potuto essere più rapidi, però guardando avanti credo che sia stata una buona decisione e penso che poi i risultati si vedranno".(ITALPRESS) xm4/trl/gsl