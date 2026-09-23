Cina, studenti realizzano un razzo ad acqua di 4 metri con secchi di plastica

Un razzo ad acqua alto quattro metri, realizzato con secchi di plastica, con propulsione ad acqua, è stato fatto decollare dalla provincia orientale cinese del Jiangxi. A realizzarlo un insegnante di scienze con i suoi studenti, che hanno così potuto simulare il decollo e il recupero di un vero razzo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)