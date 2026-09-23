Agroalimentare, le imprese siciliane protagoniste ai Fancy Food Show

NEW YORK (ITALPRESS) - Consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense: è l'obiettivo del Protocollo di intesa sottoscritto a New York da Regione Siciliana, Specialty Food Association e Unviersal Marketing. L'accordo definisce un percorso di collaborazione pluriennale che prevede, tra i suoi punti centrali, la programmazione della collettiva regionale siciliana alle prossime edizioni dei Fancy Food Show. f11/fsc/gsl