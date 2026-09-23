STEM senza barriere, Iberdrola Italia fa tappa a Catania per un futuro più equo

CATANIA (ITALPRESS) - Il divario di genere nelle discipline STEM resta una sfida decisiva per un futuro più equo e inclusivo. Secondo gli ultimi dati Eurostat, in Italia la percentuale di donne laureate in queste materie ha raggiunto il 40%, rispetto a una media europea ferma al 34,6%. Un trend in crescita, ma non basta. Per ridurre sempre di più il gap, serve il contributo di tutti. In questo senso va l'impegno di Iberdrola Italia, che sostiene il percorso STEM for Kids, organizzato da STEM WOMEN Congress Italia by Orange Media Group, un progetto internazionale che ha come obiettivo l’abbattimento del gap di genere all’interno delle discipline STEM: la terza tappa del tour 2026 ha raggiunto la Sicilia, dove l’azienda ha recentemente inaugurato Iberdrola Fenix, il più grande impianto fotovoltaico attualmente in esercizio in Italia. xo1/f40/fsc/azn