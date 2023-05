MILANO (ITALPRESS) – “Spaccio, consumo e dipendenza sono temi fondamentali. Non è possibile affrontarli come singola emergenza”. Così il Prefetto di Milano Renato Saccone oggi all’università di Milano Bicocca, nel corso di un convegno sul tema dell'”Analisi delle tendenze del fenomeno del consumo e dello spaccio delle sostanze stupefacenti”. “Il mio tentativo – ha proseguito – è quello di inserire questi temi in una più vasta strategia. Quando mi sono trovato di fronte al tema del boschetto di Rogoredo, ho immaginato un lungo periodo d’impegno tutti insieme, con il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per la Lombardia, il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Milano e le Università degli Studi di Milano e Milano-Bicocca, per raggiungere obiettivi come recupero e riqualificazione urbana”. Saccone ha spiegato che che il progetto nasce da una riflessione su Rogoredo, “su un’esigenza oggettiva”. Poi ha aggiunto che “il rapporto con la città universitaria è un elemento strategico, un intreccio sempre più stretto tra competenze e tessuto che non è nella tradizione generale italiana”. L’iniziativa, come specificato dal Prefetto, nasce nell’ambito di un progetto finanziato con gli introiti derivanti dai procedimenti sanzionatori antimafia avviati da Expo 2015.(ITALPRESS).

Photo Credits: xm9