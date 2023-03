Milano, presentato all’Aci l’Eco Festival della mobilità sostenibile

Si alza il sipario su "Eco- I Festival della mobilità sostenibile", il primo in Italia nel suo genere, che si terrà a Padova il 19 e 20 aprile 2023, il cui programma è stato presentato oggi all'Aci di Milano. "Coniugare la mobilità con la sostenibilità è una scelta vincente - ha dichiarato il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa -. Ben vengano eventi come questo perché illustra come sia possibile spostarsi con mezzi privati, più efficienti e meno inquinanti". xb5/trl/gsl