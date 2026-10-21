Milano, Piantedosi “Nutro aspettative positive su contributo 500 parà in città”

MILANO (ITALPRESS) - "Nutro molte aspettative positive, perché ne conosco la professionalità, la versatilità e quindi la capacità che hanno di dare un contributo importante su questo scenario molto complicato che si è aperto qui a Milano". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine della riunione del Comitato provinciale di ordine pubblico e sicurezza che si è riunito in Prefettura a Milano in merito all'arrivo dei 500 parà nel capoluogo lombardo (ITALPRESS). xu9/trl/gsl