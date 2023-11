Milano, manifestazione contro i femminicidi per le strade del centro

MILANO (ITALPRESS) - Un corteo composto da alcune centinaia di persone, soprattutto giovani, in gran numero donne, ha manifestato nel pomeriggio sulle strade del centro di Milano per protestare contro la violenza sulle donne. In testa uno striscione che riportava la frase "Se domani sono io, se domani non torno, sorelle distruggete tutto! Per Giulia e tutte le sorelle uccise". Giunta di fronte al Tribunale di Milano, in corso di Porta Vittoria, la manifestazione, con gran parte dei partecipanti che urlavano "non una di meno", ha visto alcune attiviste accendere dei fumogeni. Il corteo è poi proseguito in direzione piazza Cinque Giornate. trl/gsl