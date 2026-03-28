MILANO (ITALPRESS) – Sei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per un incendio scoppiato in una palazzina di cinque piani in via Luigi Menabrea nel capoluogo lombardo.

Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente in un appartamento del quarto piano interessando in pochissimi minuti anche parte del quinto.

Il tetto del condominio è parzialmente collassato. Evacuati i condomini che in quel momento si trovavano nei rispettivi appartamenti. Non risultano per ora persone ferite o intossicate.

I trenta vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso hanno già circoscritto le fiamme e da poco sono iniziate le attività di bonifica delle aree interessate dai fumi prodotti dalla combustione. Sul posto anche 118 e polizia locale.

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-Foto ufficio stampa Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).