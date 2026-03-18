Milano, imbrattata la stele con la poesia di Primo Levi: individuato l’autore

MILANO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno identificato il presunto autore dell’imbrattamento della stele commemorativa con la poesia di Primo Levi situata alla Loggia dei Mercanti, nel centro cittadino.

L’episodio risale allo scorso 4 marzo, quando il personale del Comando Territoriale 1, durante un servizio di controllo nella zona, aveva notato che la stele era stata vandalizzata con vernice spray di colore marrone. Sulla superficie era comparsa la scritta “KIMO”, accompagnata da alcuni caratteri in lingua araba.

Le stesse scritte sono state rinvenute anche su una colonna esterna del porticato e sul muro perimetrale del monumento della Loggia degli Osii, poco distante. Le successive attività di indagine svolte dagli agenti hanno permesso di risalire al presunto autore del gesto: A.A.M.K., 24 anni, egiziano, abituale frequentatore della zona.

Gli accertamenti effettuati sui profili social utilizzati dall’indagato hanno inoltre evidenziato come lo stesso utilizzasse lo pseudonimo “KIMO”, nome con cui pubblicava fotografie che lo ritraevano in posa accanto alle scritte da lui realizzate. Al termine delle verifiche, il soggetto è stato denunciato per deturpamento e imbrattamento di beni culturali.

-Foto ufficio stampa Polizia Locale Milano-

(ITALPRESS).