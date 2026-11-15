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Milano, il video dei due fermati dalla Polizia di Stato per l’omicidio di un anziano
MILANO (ITALPRESS) - La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di due cittadini egiziani, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata e omicidio commessi ai danni un uomo di 92 anni il 27 ottobre scorso. Nel video si vedono i due indagati, fermati venerdì sera dai poliziotti della Squadra Mobile milanese, mentre camminano per strada dopo l'omicidio di via Muratori: uno dei due getta il proprio cappello in un'aiuola mentre lascia la zona del crimine. trl/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)