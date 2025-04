Milano Design Week, Bosch illumina “The Glitch Camp”

MILANO (ITALPRESS) – Bosch Italia sostiene la seconda edizione di The Glitch Camp, il campeggio urbano gratuito progettato dall’Istituto Europeo di Design (IED) per gli studenti e le studentesse di tutto il mondo durante la Milano Design Week, in programma dal 7 al 13 aprile 2025. Un progetto che conferma l’impegno di Bosch al fianco dei giovani talenti, favorendo la diversità e l’inclusione in uno spazio multiculturale e sostenibile.

The Glitch Camp, in collaborazione con il Comune di Milano e Milanosport, è allestito presso il Centro Sportivo “Enrico Cappelli” di Milanosport SSD S.p.A. e sulla terrazza del Centro Culturale BASE Milano, e ospita fino a 400 studenti e studentesse di Design di cui il 65% è internazionale. Gli spazi sono stati trasformati in veri e propri luoghi di ospitalità e permanenza temporanea gratuita per favorire l’accessibilità dei futuri designer a uno degli eventi internazionali più rilevanti del settore. In questo modo, gli studenti hanno sia la possibilità di vivere Milano durante la settimana del Salone del Mobile, sia di partecipare ad attività e workshop organizzati all’interno del campeggio.

A illuminare The Glitch Camp sono 100 lampade portatili a LED EasySpotLight 18V-400 fornite dalla divisione Power Tools di Bosch Italia. Con la luce delle lampade, Bosch vuole simbolicamente accendere la scintilla che illumina la creatività, puntando il riflettore sulle idee delle nuove generazioni attraverso la rubrica Light Up Your DesiGN/DesiRE. Durante il Fuorisalone, infatti, Bosch Italia e IED racconteranno sui rispettivi canali social ufficiali, il punto di vista dei giovani designer su sostenibilità, tecnologia e inclusione. Temi cari a Bosch e motori di cambiamento positivo, capaci di migliorare la vita delle persone di tutto il mondo, in linea con lo slogan della multinazionale tedesca “Tecnologia per la vita”.

“Da sempre Bosch, che fa capo ad una Fondazione di pubblica utilità, si pone l’obiettivo di migliorare la vita delle generazioni presenti e future, promuovendo una società equa e inclusiva e agendo in maniera responsabile e sostenibile anche attraverso le iniziative che sceglie di sostenere. Partecipare a progetti come The Glitch Camp vuol dire supportare i giovani talenti e favorire l’interazione tra persone di culture diverse, promuovendo l’inclusione sociale e la diversità, motori di innovazione e di crescita”, ha dichiarato Giuditta Piedilato, Direttrice Comunicazione e Relazioni Pubbliche Bosch Italia. Al termine della Design Week, le lampade fornite da Bosch saranno destinate a progetti nella città di Milano, così da garantirne l’utilizzo anche dopo l’evento.

