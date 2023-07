MILANO (ITALPRESS) – In via Medeghino a Milano, un tram è deragliato senza causa esterna, andando ad urtare in modo violento contro albero. Nessun veicolo è stato coinvolto, ma si sono registrati cinque feriti lievi tra cui il manovratore. Una donna è stata ricoverata in ospedale in codice giallo.(ITALPRESS).

Photo credits: ufficio stampa Vigili del Fuoco