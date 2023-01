VENEZIA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo confermato la rappresentante della Regione del Veneto nel consiglio di amministrazione della Fondazione Olimpica, esprimendo anche l’intesa sui componenti individuati dagli altri membri della Componente Territoriale. In particolare la Regione del Veneto ha nominato nuovamente l’avvocato Antonella Lillo mentre il Comune di Cortina ha confermato il professor Andrea Giovanardi. Due profili tecnici, strutturati e altamente qualificati, nuovamente delegati ad essere figure a tutela dell’evento più importante per le Dolomiti. Saranno loro a rappresentare, rispettivamente, la Regione del Veneto e il Comune di Cortina, confermando quanto già fatto finora. Cioè garantendo una condotta esemplare, esigente, a tutela dell’interesse del Veneto”. Così il Presidente della Regione Luca Zaia ha annunciato la delibera con la quale la Giunta regionale oggi ha ratificato la nomina del componente che rappresenterà la Regione del Veneto nella Fondazione di Milano Cortina 2026 a seguito dell’ingresso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Province Autonome di Trento e Bolzano nel cda.

La nuova nomina giunge in seguito alle nuove disposizione normative che hanno sancito la riduzione della composizione del consiglio di amministrazione da 26 a 14 membri, di cui sei nominati d’intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione del Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d’Ampezzo.

La Regione Veneto ha diritto alla nomina di un componente che rappresenterà il Veneto, l’avvocato Antonella Lillo, mentre sul secondo, il professore Andrea Giovanardi, è stata espressa la condivisione sulla scelta del Comune di Cortina.

“L’avvocato Lillo ed il professor Giovanardi rappresenteranno le istituzioni del Veneto all’interno della macchina organizzativa che trova oggi in Andrea Varnier la figura di riferimento per il cammino iniziato assieme nel 2019 – prosegue il governatore -. Mancano solamente tre anni ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina ed è in corso un’accelerazione per il completamente delle opere in cantiere. Auguro buon lavoro a Lillo e a Giovanardi, sicuro che il loro impegno sarà massimo anche in questa partita olimpica”.

