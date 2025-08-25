Milano-Cortina, Varnier “Faremo risoluzione per tregua olimpica”

RIMINI (ITALPRESS) - "Faremo una risoluzione per la tregua olimpica. Le Olimpiadi nascono e sono note anche perché si interrompevano le guerre, così da permettere agli atleti di partecipare. E questo è stato uno degli ideali che ha ripreso poi De Coubertin quando ha fondato i giochi moderni alla fine dell'Ottocento. Noi ci crediamo ancora". Lo dichiara Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, a margine dei lavori del Meeting di Rimini dove ha partecipato al panel sulle Olimpiadi Invernali. xi5/gm/mca2