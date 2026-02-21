Milano-Cortina: il cinese Wang vince l’oro nell’aerials di sci freestyle, terzo Li (1)

LIVIGNO (XINHUA/ITALPRESS) – La medaglia d’argento Noe Roth della Svizzera, la medaglia d’oro Wang Xindi della Cina e il suo compagno di squadra Li Tianma (da sinistra a destra), medaglia di bronzo, posano durante la cerimonia di premiazione dell’aerials di sci freestyle maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 a Livigno il 20 febbraio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
