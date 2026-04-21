Cina: portavoce Esteri, preoccupazione per allentamento norme del Giappone su export armi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina esprime seria preoccupazione per la revisione, da parte del governo giapponese, delle regole che consentono la vendita di armi all’estero, ha affermato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun.
La comunità internazionale, compresa la Cina, resterà altamente vigile di fronte alle recenti pericolose mosse del Giappone in campo militare e nell’ambito della sicurezza, ha dichiarato Guo nel corso di un regolare briefing con la stampa.
(ITALPRESS).
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