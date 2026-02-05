Milano-Cortina, Ghedina “Emozionato, ma ora vivrò i Giochi da cronista”

MILANO (ITALPRESS) - "L’emozione è tanta. È chiaro che non c’è più quella tensione che avevo quando ero atleta, in quei momenti devi portare a casa il risultato: ora me le vivrò da cronista, da inviato, guarderò gli atleti e le varie gare dei nostri italiani" Lo ha dichiarato l'ex discesista azzurro Kristian Ghedina parlando delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulle prime Olimpiadi diffuse, Ghedina ha dichiarato: "Questo è un esperimento, una prova che il Cio ha voluto fare, sono state fatte in questo modo per recuperare e non fare spese madornali, per cercare di sfruttare le strutture già esistenti. In parte è stato fatto, il progetto ci sta, ora bisogna aspettare la fine dei Giochi per tirare le somme". pia/gm/azn