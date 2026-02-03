Milano-Cortina, Buonfiglio “Caso doping Passler? Sembra superficialità”

MILANO (ITALPRESS) - "Caso doping Passler? Ho sentito stamattina il responsabile della preparazione olimpica, sono in attesa di capire se ci saranno le contro-analisi, sembra davvero una superficialità". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine della presentazione dei palinsesti HBO Max per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. "In questi casi, stiamo dimostrando di essere un Paese eccezionale, dove il centro anti-doping che abbiamo appena inaugurato a Roma funziona. Se poi si saranno sbagliati, dal punto di vista umano sono contentissimo. Sennò, stiamo dimostrando al mondo che funzioniamo", ha aggiunto il numero uno dello sport italiano. pia/mc/gtr