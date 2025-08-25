Milano-Cortina, Alovisi “Da Fs infrastrutture che resteranno”

RIMINI (ITALPRESS) – “Il contributo di FS e di tutte le società del Gruppo sarà volto ad un ammodernamento delle strutture, ad un rafforzamento dei collegamenti, lavorare in sinergia con la Fondazione Milano-Cortina 2026 per fornire ai territori strutture che resteranno nel tempo e che non saranno solo legate al momento. Lo faremo in modo sostenibile e rispettando il territorio. Il nostro obiettivo non è fare delle azioni estemporanee ma garantire una continuità nel corso del tempo, lo faremo con tutte le società del Gruppo FS e in modo coscienzioso e responsabile”. Così Mario Alovisi, direttore Marketing & Revenue Management di Trenitalia, a margine della 46° edizione del Meeting di Rimini, in merito alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. xb1/sat/gtr