Milano-Cortina 2026, Mattarella “Lo sport è incontro in pace”

MILANO (ITALPRESS) - "E' un grande evento globale che lancia un messaggio al nostro tempo così difficile. Le guerre, le lacerazioni alla serenità della vita internazionale, gli squilibri, le sofferenze recano oscurità e feriscono le coscienze dei popoli". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia di apertura della "145° Sessione del CIO" presso il Teatro alla Scala di Milano. "Lo sport accoglie, produce gioia, passione, speranza. E' rispetto per l'altro. Sfida ai propri limiti: è libertà di progredire - ha proseguito il capo dello Stato -. Lo sport è incontro in pace: testimonia fraternità nella lealtà della competizione con altri. E' il contrario di un mondo dove prevalgono barriere e incomunicabilità. Si contrappone alla violenza che, da chiunque praticata, genera altra violenza, calpesta la dignità umana, opprime i popoli e ne fa arretrare la qualità di vita". mc/mca2 (Fonte video: Quirinale)