Milano-Cortina 2026, Mattarella “La tregua olimpica sia rispettata ovunque”

MILANO (ITALPRESS) - "Chiediamo - con ostinata determinazione - che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi. Lo sport ha una grande forza nel mondo delle comunicazioni globali. I Giochi sono uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia di apertura della 145° Sessione del CIO, al Teatro alla Scala di Milano. "Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo" diceva Martin Luther King - ha aggiunto il capo dello Stato -. Da Milano e Cortina, da Bormio, da Livigno, da Anterselva, dalla Val di Fiemme, da Verona - che ospiterà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi - lo sport si proporrà come veicolo di questa speranza. Speranza che accomuna i popoli di tutti i Continenti". mc/mca2 (Fonte video: Quirinale)