MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara sabato 14 febbraio ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026:
09:05 – 12:05
Curling Fase a gironi D: Italia-Cina Cortina Curling Olympic
Stadium
Stefania CONSTANTINI-Marta LO DESERTO-Rebecca MARIANI-Elena
Antonia MATHIS-Giulia ZARDINI LACEDELLI
10:00 – 12:30
Sci Alpino Slalom Gigante U – 1a manche Stelvio Ski Centre
Luca DE ALIPRANDINI-Giovanni FRANZONI-Tobias KASTLUNGER-Alex
VINATZER
10:30 – 10:55
Freestyle Parallelo Gobbe D – Sedicesimi di finale Livigno Aerials
& Moguls Park
Manuela PASSARETTA
11:00 – 11:15
Freestyle Parallelo Gobbe D – Ottavi di finale Livigno Aerials &
Moguls Park
11:20 – 11:30
Freestyle Parallelo Gobbe D – Quarti di finale Livigno Aerials &
Moguls Park
11:35 – 11:45
Freestyle Parallelo Gobbe D – Semifinali Livigno Aerials & Moguls
Park
11:46 – 12:00
Freestyle Parallelo Gobbe D – Finale Livigno Aerials & Moguls Park
12:00 – 13:55
Sci di fondo Staffetta D Tesero Cross-Country Skiing Stadium
Federica CASSOL-Iris DE MARTIN PINTER-Martina DI CENTA-Caterina
GANZ
13:30 – 15:10
Sci Alpino Slalom Gigante U – 2a manche Stelvio Ski Centre
Luca DE ALIPRANDINI-Giovanni FRANZONI-Tobias KASTLUNGER-Alex
VINATZER
14:45 – 16:15
Biathlon Sprint D Anterselva Biathlon Arena
Hannah AUCHENTALLER-Michela CARRARA-Lisa VITTOZZI-Dorothea WIERER
16:40 – 19:10
Hockey su ghiaccio Girone B U: Finlandia-Italia Milano Santa
Giulia Ice Hockey Arena
17:00 – 17:55
Pattinaggio di velocità 500 m U Milano Ice Park
Jeffrey ROSANELLI
18:00 – 19:15
Skeleton Individuale D – Heat 3 Cortina Sliding Centre
Alessandra FUMAGALLI-Valentina MARGAGLIO
18:45 – 20:50
Salto con gli sci Trampolino LH Individuale U Predazzo Ski Jumping
Stadium
Giovanni BRESADOLA-Francesco CECON-Alex INSAM
19:05 – 22:05
Curling Fase a gironi D: Italia-Svezia Cortina Curling Olympic
Stadium
Stefania CONSTANTINI-Marta LO DESERTO-Rebecca MARIANI-Elena
Antonia MATHIS-Giulia ZARDINI LACEDELLI
19:30 – 21:45
Freestyle Big Air D – Qualificazioni Livigno Snow Park
Maria GASSLITTER-Flora TABANELLI
19:35 – 20:50
Skeleton Individuale D – Heat 4 Cortina Sliding Centre
Alessandra FUMAGALLI-Valentina MARGAGLIO
0:15 – 20:55
Short track 1500 m U – Quarti di finale Milano Ice Skating Arena
Thomas NADALINI-Pietro SIGHEL-Luca SPECHENHAUSER
21:01 – 21:40
Short track 1000 m D – Qualificazioni Milano Ice Skating Arena
Chiara BETTI-Elisa CONFORTOLA-Arianna FONTANA
21:49 – 22:00
Short track 1500 m U – Semifinali Milano Ice Skating Arena
22:05 – 22:30
Short track Staffetta D – Semifinali Milano Ice Skating Arena
22:35 – 22:40
Short track 1500 m U – Finale B Milano Ice Skating Arena
22:42 – 22:50
Short track 1500 m U – Finale A Milano Ice Skating Arena
