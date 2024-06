MILANO (ITALPRESS) – Torna a Milano Best Movie Comics and Games, manifestazione dedicata alla cultura pop alla sua terza edizione per un intero weekend di fumetti, cinema, serie tv, cosplay, videogames, giochi da tavolo, anime e tanto altro. L’evento si terrà a Milano sabato 8 e domenica 9 giugno presso gli spazi di Superstudio Più (via Tortona 27) in una location di oltre 10.000 metri quadrati con una programmazione ricca di panel, incontri, anteprime esclusive, concerti, proiezioni e tante sorprese per tutti gli appassionati. Per festeggiare questa nuova attesissima edizione, Best Movie Comics and Games sarà inaugurato da una serata di pre-apertura venerdì 7 giugno al The Space Vimercate con l’anteprima di The Animal Kingdom, action fantasy diretto da Thomas Cailley con protagonisti Romain Duris, Adèle Exarchopoulos e Paul Kircher, trionfatore agli ultimi premi Cèsar, che arriverà nelle sale italiane per I Wonder Pictures dal 13 giugno. La proiezione sarà preceduta da due incontri con due ospiti d’eccezione ovvero il fumettista Leo Ortolani, autore del poster di questa edizione, che presenterà il suo nuovo fumetto Gli infallibili edito da Panini, e Himorta, presentatrice e cosplayer tra le più seguite in Italia e nel mondo, che parlerà della sua carriera e della sua passione per il cinema. Ricchissimo il parterre di ospiti che riceveranno i Best Movie Award, i premi assegnati da Best Movie a personalità del mondo dello spettacolo che si sono distinte nel corso dell’anno. Ad essere incoronati come Personaggio Maschile e Femminile dell’anno saranno Leo Gassman, giovane cantautore che ha recentemente intrapreso la carriera di attore debuttando nel film tv dedicato al personaggio di Franco Califano, e Chiara Bordi, talentuosa interprete di serie tv molto amate tra cui Prisma e I fantastici 5. Ma splenderanno sul main stage altri giovani talenti del nostro cinema come Benedetta Porcaroli, Miglior Attrice a Best Movie Comics and Games 2024 per una carriera in costante ascesa, che l’ha vista quest’anno in importanti produzioni internazionali fino al più recente ruolo da protagonista nel Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca, e Matteo Paolillo, Best Movie Award Miglior Attore, volto di Edoardo Conte in Mare Fuori, la cui quarta stagione sarà incoronata come Miglior Serie Tv dell’anno alla presenza degli interpreti Antonio De Matteo, Vincenzo Ferrera, Giuseppe Pirozzi, Maddalena Stornaiuolo, Yeva Sai e Luca Varone. Sul Main Stage salirà anche Veronica Lucchesi, fondatrice e cantante de La Rappresentante di Lista che riceverà il premio per il Miglior Esordio dell’anno per il suo debutto sul grande schermo tra le protagoniste di Gloria! per la regia di Margherita Vicario. Eccezionale sarà la presenza di Salvatore Esposito, l’indimenticabile Genny Savastano di Gomorra acclamato anche a livello internazionale, che verrà insignito del Best Movie Icon Award. Il premio ad un’icona del mondo dello spettacolo quest’anno duplica e a ritirarlo sarà anche Chiara Iezzi, volto e voce del duo Paola & Chiara ma anche attrice al cinema e in tv e new entry della serie cult Mare Fuori. E poi ancora Shade, rapper, freestyler e doppiatore torinese classe 1987, che ritirerà il Best Movie Nerd Award e sarà protagonista di un incontro in cui racconterà proprio il suo lato più “nerd”, in un irresistibile dialogo senza filtri con Emanuela Pacotto; Renato Novara, iconica voce del mondo dell’animazione che sarà premiato come Miglior Doppiatore, sarà anch’esso in dialogo con Emanuela Pacotto, entrambi al centro del panel “Da One Piece a Demon Slayer: la magia del doppiaggio”; Daniele Tinti e Stefano Rapone, premiati per il Miglior Podcast con il loro Tintoria, e i Creator dell’anno, ovvero i diEFFE bros, star indiscusse sui social con oltre 1 milione di follower su YouTube e 1 milione su TikTok.

Imperdibile anche l’incontro con i “Kings of Comedy” Maccio Capatonda e Luigi Di Capua (The Pills). Gli amanti del cinema avranno la possibilità di assistere a due imperdibili anteprime. Per gli appassionati di cinema action Bad Boys: Ride or Die, quarto capitolo dell’adrenalinica saga action-thriller interpretata da Will Smith e Martin Lawrence. Il film, prodotto da Sony Pictures, uscirà poi in sala il 13 giugno, distribuito da Eagle Pictures. La proiezione sarà preceduta da una introduzione in compagnia di Zerocalcare, Leo Ortolani e Nanni Cobretti, un trio di esperti-appassionati-giornalisti che non teme confronti. Altro grande titolo per tutti gli appassionati di anime sarà The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes, la straordinaria storia dell’asolescente Kaoru che si imbatte nel Tunnel di Urashima, un luogo misterioso dove il tempo scorre in modo diverso e al quale si può chiedere ogni cosa. Il film arriverà nelle sale italiane grazie ad Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, con un evento speciale di tre giorni il 10, 11 e 12 giugno. La proiezione sarà introdotta da Himorta. In programma anche la proiezione di Dragon Ball Super: Broly, in collaborazione con Plaion Pictures, in onore del maestro dell’animazione giapponese recentemente scomparso, Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball ma anche di altri manga leggendari. Al termine della proiezione Zerocalcare, l’attore Nicola Nocella e lo streamer e youtuber Victorlaszlo dialogheranno in un panel in cui ricorderanno anche il grande maestro attraverso un racconto delle loro carriere, arti e ispirazioni. Rinnovata anche l’Arena Comics, curata dal giornalista e critico cinematografico Filippo Mazzarella, che avrà un palinsesto ricco di appuntamenti. Tra gli ospiti del fumetto, due star come Leo Ortolani e Zerocalcare, presenza consolidata della manifestazione per un incontro come sempre sensazionale. Speciale sarà il panel dedicato ai 50 anni di Lupo Alberto, personaggio leggendario creato dalla matita di Silver che racconterà questo mezzo secolo di un fumetto diventato icona. L’Arena Comics ospiterà inoltre il papà del leggendario Alan Ford Max Bunker protagonista di un panel dedicato ai 60 anni di Kriminal e Satanik, Davide Barzi per un panel dedicato al fumetto italiano erotico, Marco Caselli con l’ultimo capitolo dei suoi 7 crimini(Tunuè), Federica Di Meo e Da Hosoi per un incontro dedicato al manga, alcune novità in casa Saldapress con il direttore editoriale Andrea G. Ciccarelli che in compagnia di Nicola Nocella parlerà della collana Widescreen e dei fumetti tratti da due capisaldi dell’immaginario cinematografico come Godzilla e Transformers. Ciccarelli e Nocella, insieme allo streamer e youtuber Victorlaszlo88, dialogheranno anche in un panel dedicato ai cult movie anni ’80. E poi ancora, per Sergio Bonelli editore Luca Enoch racconterà la sua serie Gea mentre Moreno Burattini sarà protagonista di un panel dedicato al mitico Zagor. Si renderà inoltre omaggio con un panel ad Alfredo Castelli, l’ideatore Martin Mystère recentemente scomparso, e al mito di Diabolik in un incontro alla presenza di Mario Gomboli, Giuseppe Palumbo e Andrea Carlo Cappi. Tra gli appuntamenti di Arena Comics, in collaborazione con Poste Italiane, si svolgerà la presentazione della cartella filatelica dedicata a Barbie e una cerimonia di bollatura. Poste Italiane sarà presente a Best Movie Comics and Games con due speciali annulli filatelici che riproducono il nome della manifestazione, e che saranno disponibili nello spazio dedicato presso il padiglione Central Point in una Special Edition riservata a 1000 fortunati visitatori. Gli appassionati potranno inoltre acquistare articoli filatelici inerenti al tema del fumetto e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline e francobolli. Il programma della due giorni sarà inoltre arricchito da incontri e panel per gli amanti della settima arte con tanti ospiti tra cui i400Calci, il magazine online dedicato al “cinema da combattimento” e Victorlaszlo88 con il suo primo libro Cosa guardo? Un emozionario del cinema (Magazzini Salani). A chiudere il programma della due giorni sarà l’imperdibile live di Giorgio Vanni, indimenticabile voce delle sigle di tanti cartoni animati dagli anni ’90 in poi, da Dragon Ball ai Pokèmon. Tante le iniziative dedicate ai cosplayer tra cui un grande contest che vedrà sul palco nelle vesti di presentatrici due delle cosplayer più apprezzate a livello nazionale e internazionale: Himorta e Mogu Cosplay. E poi ancora un fitto programma di firmacopie e meet & greet con ospiti e autori, un’ampia area stand dove sarà possibile trovare collezionabili, manga, fumetti, t-shirt, action figure, giochi e videogiochi, aree gioco, spazi espositivi e interattivi, stand dedicati al collezionismo e una terrificante… Horror Experience. Quest’anno Best Movie Comics and Games ha deciso di adottare un progetto di sostenibilità. Per ognuno dei premiati con i Best Movie Award sarà infatti piantato un albero, in collaborazione con Evertreen: i vincitori riceveranno un certificato tramite cui potranno monitorare la posizione e lo stato di salute del proprio albero.(ITALPRESS).

Foto: Best Movie Comics and Games