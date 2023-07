MILANO (ITALPRESS) – Il legame di Milano col design celebrato anche negli Stati Uniti d’America. E’ partita e sarà on air per tutto il mese di luglio nelle principali città degli USA, New York, Miami, Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, la campagna di Yes Milano che declina il concept “Milano Home of Design”, inaugurato durante la scorsa Milano Design Week. La nuova campagna di promozione del capoluogo lombardo, rivolta a un pubblico di viaggiatori statunitensi, nasce dalla collaborazione di Milano&Partners, l’agenzia creata dal Comune di Milano e dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con Visa, uno dei leader mondiali dei pagamenti digitali, che si aggiunge ai ventisei partner già esistenti.

L’obiettivo è rafforzare le energie e il posizionamento di Milano come destinazione sostenibile per il turismo, anche attraverso la possibilità di utilizzare gli strumenti di pagamento digitali una volta giunti a destinazione. La città viene raccontata, prevalentemente a un target di giovani e nativi digitali, mediante una serie di guide che spaziano attraverso gli oltre 80 quartieri, dove vivere esperienze rese uniche dagli elementi di design che modellano e caratterizzano lo stile di vita milanese.”Siamo entusiasti di dare il via alla collaborazione con Milano&Partners con una iniziativa che avvicina gli Stati Uniti a Milano, una città che sta facendo moltissimo per incrementare l’uso dei pagamenti digitali e rendere così le esperienze dei turisti e dei cittadini sempre più semplici e sicure – ha dichiarato Stefano Stoppani, Country Manager Visa -. Siamo convinti che questa partnership contribuirà a favorire non solo il turismo nel capoluogo lombardo ma anche le attività dell’indotto ad esso collegato, aziende e Pmi, anche alla luce dell’appuntamento con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026″. “Con questa campagna – ha affermato l’assessora al Turismo Martina Riva – segniamo un altro traguardo importante nella promozione della nostra città come polo internazionale. Raggiungere il mercato americano, utilizzando la chiave del design, ci aiuterà a consolidare lo stile milanese e accrescerne l’attrattività soprattutto fra coloro che sono alla ricerca di un turismo innovativo e sostenibile, nonchè di mete capaci di promuovere la creatività e l’espressione di giovani talenti, come Milano sa fare”. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Comune di Milano