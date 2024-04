BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce in un canale in secca, senza perdite del carico, 270 quintali di acido solforico. Dall’alba, i Vigili del Fuoco di Bergamo sono in azione a Caravaggio a causa di un’autocisterna ribaltata. Soccorso il conducente incastrato nella cabina di guida.(ITALPRESS).

Foto: Twitter Vigili del Fuoco