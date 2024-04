MILANO (ITALPRESS) – “E’ importante che la corona” in ricordo di Sergio Ramelli “sia stata deposta dal sindaco” Giuseppe Sala “perchè la corona è del Comune, rimane sempre da capire perchè la corona si e la fascia tricolore no, ma noi noi non ci formalizziamo. Quello che conta sono i gesti, l’abito non fa il monaco. Sono grato al sindaco di essere venuto a ricordare un giovane che ha perso la vita. Su questo ceppo non c’è una parola di odio o di appartenenza”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della cerimonia in ricordo di Sergio Ramelli a Milano, riferendosi al fatto che il sindaco Giuseppe Sala non portava la fascia tricolore. (ITALPRESS).

Foto: xm4