LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – “Malta considera la Grecia uno dei suoi partner più stretti all’interno della regione euromediterranea, condividendo gli stessi scopi e preoccupazioni”. Lo ha detto il presidente maltese George Vella.

Durante i colloqui ufficiali ad Atene con la presidente greca Katerina N. Sakellaropoulou, entrambi hanno concordato sulle eccellenti relazioni tra i due paesi basate su valori condivisi.

Vella e Sakellaropoulou hanno ricordato la grande cooperazione tra i due paesi, in particolare nel commercio, nel turismo, negli affari marittimi, nella tecnologia e nella cultura.

Entrambi i presidenti hanno convenuto sulla necessità di una soluzione dell’Unione Europea per il problema della migrazione nel Mediterraneo, descritto come una “priorità” per Malta e la Grecia.

Sono stati discussi anche gli sviluppi in Nord Africa e l’escalation della violenza in Medio Oriente. Entrambi i presidenti hanno parlato della guerra di invasione russa in Ucraina e delle sue conseguenze, in particolare per i settori energetico ed economico.

Vella e Sakellaropoulou hanno convenuto che “il multilateralismo è sempre più necessario” e hanno fatto riferimento al seggio di Malta nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla candidatura della Grecia per il mandato 2025-2026.

Il Presidente maltese ha anche incontrato il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis. A nome del governo e del popolo maltese, Vella ha espresso i suoi migliori auguri al neoeletto governo e al popolo della Repubblica ellenica.

– foto Department of Information Malta –

(ITALPRESS).