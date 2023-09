ROMA (ITALPRESS) – E’ in corso a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri: sul tavolo le nuove norme per l’immigrazione e il codice della strada. Sui migranti il premier Giorgia Meloni aveva annunciato proprio per oggi “misure straordinarie”. “Porteremo una modifica del termine di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri di chi entra illegalmente in Italia. Limite che verrà alzato al massimo consentito dalle attuali normative europee, ovvero 18 mesi – ha spiegato Meloni venerdì scorso in un videomessaggio, riferendosi al Cdm di oggi -. Termine che non riguarda i richiedenti asilo, per i quali il termine massimo di 12 mesi non viene modificato. Stiamo già lavorando al potenziamento dei centri per i rimpatri in modo che chiunque entri illegalmente in Italia sia effettivamente trattenuto in queste strutture per tutto il tempo necessario alla definizione della sua eventuale richiesta di asilo e per la sua effettiva espulsione nel caso in cui sia irregolare. Daremo mandato alla Difesa di realizzare nel più breve tempo possibile le strutture, in modo tale che siano sufficienti a trattenere gli immigrati illegali. Daremo mandato di realizzare queste strutture in località a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).