MALTA (ITALPRESS/MNA) – Nel 2022, il numero di richiedenti asilo portati a Malta è diminuito del 46,9% rispetto all’anno precedente. Si tratta principalmente di asiatici (90,6%), mentre il restante (9,4%) provenivano da Paesi africani. L’ufficio nazionale di statistica ha fatto sapere che l’anno scorso 10 imbarcazioni sono sbarcate con 445 migranti portati verso le coste maltesi. Lo scorso settembre altri 176 migranti sono stati portati verso Malta; il numero più alto registrato nel 2022, seguito dagli arrivi a novembre e agosto, rispettivamente con 116 e 84 persone. Finora quest’anno solo 92 persone, tra cui un minore non accompagnato, sono state trasferite a Malta dopo essere state soccorse in mare. Nel frattempo, nel 2022, sono state presentate all’Agenzia internazionale per la protezione (IPA) un totale di 1.318 richieste di asilo, un calo del 17,4% rispetto all’anno precedente. Poco più della metà dei richiedenti provenivano da Paesi africani (54,5%), mentre il paese di origine più numeroso per numero di richiesta era la Siria, con il 21,2%. Seguono i cittadini eritrei e sudanesi, all’8,5% e al 7,9% rispettivamente. Poco più della metà dei richiedenti (56%) erano maschi di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Alla fine del 2022 le decisioni pendenti per le richieste di asilo erano 2.974, un calo del 25,9% rispetto all’anno precedente. Nel corso del 2022 l’Agenzia per la Protezione Internazionale ha trattato 1.271 richieste di protezione internazionale; con il 15,1% ha accolto una decisione positiva in primo grado, mentre le restanti richiesti sono stati respinti. Nel frattempo, alle fine del 2022, 258 persone erano alloggiati nei centri aperti, un calo del 64,1% rispetto all’anno precedente. 17,1% sono cittadini siriani, seguiti dai cittadini eritrei al 16,7%. A dicembre 2022, c’erano 1.516 persone che beneficiavano di protezione temporanea a Malta, di cui il 99,3% erano cittadini ucraini.

