LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – 336 migranti, tra cui donne e bambini, sono stati soccorsi nella zona di ricerca e soccorso maltese dal nave di ricerca e soccorso, Geo Barents, gestita da Medici Senza Frontiere (MSF Sea).

In un tweet, MSF Sea ha affermato che la sua nave ha salvato circa 336 persone, “tra cui molte donne e bambini, da una barca di legno sovraffollata in pericolo”.

MSF Sea ha affermato che a seguito dell’allarme ricevuto dall’ONG Alarm Phone ci sono volute circa quattro ore per completare questa operazione di salvataggio.

“Ora tutti sono al sicuro a bordo della nave e sono assistiti dal nostro team”, ha affermato MSF.

MSF Sea ha confermato che le autorità italiane hanno assegnato La Spezia come luogo sicuro per lo sbarco dei 336 sopravvissuti. (

“Questo è contro il diritto internazionale e questo è inaccettabile. Altri porti adatti sono significativamente più vicini alla nostra posizione attuale. Perchè non Pozzallo, Palermo o Augusta? Questa decisione influisce anche sul benessere fisico e psicologico dei sopravvissuti. Dopo la loro esperienza traumatica, questa inutile attesa provoca loro ancora più sofferenza. Prima l’umanità,” ha riaffermato MSF Sea.

L’ultima complessa operazione è stata la seconda di questo tipo effettuata nella zona SAR di Malta dalla nave di MSF in meno di un mese, con altri 440 richiedenti asilo erano soccorsi dalla Geo Barents all’inizio di aprile.

Sebbene le autorità maltesi siano state allertate sui migranti in difficoltà, non è stata intrapresa alcuna azione per salvare le persone che stavano tentando di attraversare il Mar Mediterraneo dal Nord Africa.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).