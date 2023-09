Migranti, Campomenosi “Intervenire nei Paesi di partenza”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Il nuovo pacchetto legislativo sull'immigrazione a cui lavoriamo da più di due anni non risolve i problemi che fronteggiamo e le difficoltà nei Paesi di primo approdo, come l'Italia". Lo ha affermato il coordinatore della Lega al Parlamento europeo, Marco Campomenosi, alla luce dell'aumento degli ingressi in territorio europeo dei migranti previsto per il 2024 da Frontex. xf4/fsc/gsl