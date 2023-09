Migranti, Bartolo “L’approccio europeo non funziona”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'Unione europea sta rispondendo al fenomeno migratorio con il patto sull'immigrazione e l'asilo, che a oggi riguarda solo rifugiati e richiedenti asilo; non basta, bisogna far arrivare le persone attraverso dei canali umanitari, in maniera regolare, e risolvere il problema dei trafficanti, perché il fenomeno migratorio va governato, non contrastato". Lo ha dichiarato l'eurodeputato del Partito Democratico, Pietro Bartolo, commentando l'ultima analisi di Frontex che preannuncia un aumento degli arrivi di migranti in territorio europeo per il 2024. xf4/fsc/gsl