ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo registrando progressi incoraggianti, con un miglioramento della disponibilità dei servizi e delle prestazioni nella consegna delle email” su una parte crescente dell’infrastruttura Microsoft 365 interessata dal guasto. Lo comunica Microsoft nel suo ultimo aggiornamento, riferendo di “miglioramenti sostenuti in gran parte dell’Europa” e di progressi anche in Nord America e nell’area Asia-Pacifico.

L’azienda precisa che alcuni utenti potrebbero ancora riscontrare “problemi intermittenti di accesso o ritardi nella consegna della posta elettronica”. Il disservizio, iniziato ieri, ha interessato Outlook, Teams, Copilot, SharePoint e altri servizi collegati a Exchange Online.

Nelle prime ore di oggi Microsoft aveva riferito di risultati ancora limitati nei tentativi di riparazione dei server, spiegando che alcuni sistemi ripristinati tornavano a non rispondere una volta sottoposti al traffico degli utenti.

Per affrontare il problema, i tecnici hanno applicato aggiornamenti ai componenti di autenticazione e instradamento, aumentato la capacità dell’infrastruttura e modificato la gestione del traffico.

La società ha inoltre dichiarato di non avere al momento indicazioni di attività dolose all’origine dell’incidente.

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