Avrah, nuova piattaforma dedicata alla consulenza finanziaria e assicurativa

MILANO (ITALPRESS) – Avrah, il software sviluppato dalla società italiana Home SeTV, permette a un private banker di raggiungerle anche con brevi video i propri clienti. La nuova versione, pensata nativamente per la consulenza finanziaria e per i professionisti del settore assicurativo, preve video con modelli suggeriti e personalizzabili, come l’aggiornamento mensile, il commento al rendiconto o la preparazione di un incontro, da destinare ad un singolo cliente o a un gruppo. Chi li riceve li guarda quando preferisce. Nelle videochiamate in diretta Avrah funziona come webcam in qualsiasi piattaforma di videoconferenza e lascia sempre in primo piano il volto di chi parla, accanto a slide e grafici, rendendo la comunicazione immersiva.

“Chi segue un portafoglio importante conosce bene il peso della burocrazia. Gli adempimenti vanno svolti, ma i clienti hanno bisogno di attenzione. Con un aggiornamento video ben preparato si può affrontare un tema che interessa molti clienti e lasciare l’appuntamento individuale alle esigenze specifiche”, dichiara Vittorio Colussi, vicepresidente di Home SeTV e past Ceo di una banca spagnola.

Nei video realizzati con Avrah c’è sempre un vero consulente che parla, senza avatar né voci clonate. “Lavoro sull’intelligenza artificiale da anni e proprio per questo abbiamo deciso che in Avrah l’AI non deve mai prendere il posto del professionista. Chi investe si fida di una persona, non di una sua copia”, dichiara Jacopo Mascitelli, Cto e cofondatore di Home SeTV. Video e documenti vengono elaborati in locale, su Mac e Windows, senza passare da un cloud. Si possono inoltre usare testi approvati dalla propria Compliance, da leggere con il gobbo incluso nel software, e inserire nei video le avvertenze obbligatorie. “Chi si affida a un consulente deve poterne ritrovare il volto e la voce anche nei mesi che passano fra due incontri. Con Avrah vogliamo rendere questa presenza semplice da mantenere”, conclude Giuseppe Mascitelli, presidente di Home SeTV.

– foto ufficio stampa Avrah –

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