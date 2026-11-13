Microcredito in Puglia, Decaro “Abbiamo mantenuto l’impegno preso con 100 milioni” / Video

BARI (ITALPRESS) – “È una nuova misura che fa parte del programma di questa coalizione, un impegno che avevamo preso e che stiamo mantenendo”. Così il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha presentato questa mattina a Bari il nuovo Microprestito Puglia 2021-2027, destinato alle microimprese e ai lavoratori autonomi.

“Sono 50 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione e altri 50 milioni dal sistema creditizio del nostro territorio”, ha spiegato il governatore, precisando che le agevolazioni prevedono “il 25% a fondo perduto, il 25% a tasso agevolato e il restante 50% a tassi di mercato”, per finanziamenti fino a 100mila euro.

“Crediamo – ha concluso il presidente – che funzionerà perché abbiamo già sperimentato un sistema di agevolazioni simile a Taranto, con il JTF, che sta funzionando così bene che in pochi giorni abbiamo esaurito tutte le risorse”.

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