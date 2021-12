Microcredito, Baccini “400 milioni erogati e 50 mila posti di lavoro”

"Fino a oggi abbiamo erogato 400 milioni di euro e l'ecosistema del microcredito italiano dà lavoro a oltre 50.000 persone". Lo spiega Mario Baccini, presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito, in un'intervista a Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress.