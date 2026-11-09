Microchip, presentato a Novara Vulcan Project di Silicon Box: è il primo sito nel suo genere in Ue

NOVARA (ITALPRESS) – Un investimento da 3,2 miliardi di euro, 1.600 posti di lavoro diretti e l’avvio di una nuova frontiera tecnologica per l’Italia e l’Europa, chiamate a rafforzare il proprio ruolo nella geografia globale dei microchip. È stato presentato oggi a Novara “Vulcan Project”, il progetto che porterà in Piemonte il primo stabilimento europeo di Silicon Box, multinazionale con sede a Singapore e protagonista globale nelle tecnologie avanzate per il packaging e il collaudo dei semiconduttori.

L’iniziativa segna una tappa fondamentale verso la realizzazione del nuovo sito produttivo, il primo nel suo genere nell’Unione europea, specializzato nelle fasi di back-end, packaging e testing, con l’avvio dei lavori previsto nei primi mesi del 2027.

La presentazione è stata preceduta dalla posa virtuale della prima pietra, con una cerimonia simbolica sul terreno destinato a ospitare il futuro impianto. All’evento hanno partecipato, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, insieme agli assessori alle Attività produttive, Andrea Tronzano e alla Formazione professionale, Daniela Cameroni, il sindaco di Novara e Commissario Straordinario per l’investimento sul territorio, Alessandro Canelli, l’Ad di Invitalia, Bernardo Mattarella, il Ceo di Silicon Box, BJ Han, una serie di investitori e imprenditori della filiera dei microchip provenienti dal Sud est asiatico e i maggiori rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale, confermando la dimensione internazionale dell’operazione e il lavoro di squadra che ha consentito di portare questa iniziativa a Novara.

“Giornata storica. Con questo investimento l’Italia si candida a diventare polo di riferimento per le tecnologie emergenti”. ha dichiarato il Ministro Urso. “Il Governo ha posto la microelettronica al centro delle proprie priorità industriali, consapevole del ruolo decisivo che questo settore riveste per la competitività e la sicurezza del sistema produttivo. Vulcan Project è un’iniziativa unica nel suo genere, frutto di un importante sinergia con il territorio, che contribuirà a rafforzare la sovranità tecnologica del Paese e del continente, ridurre le dipendenze dall’estero e costruire una filiera europea dei chip di nuova generazione, accrescendo così la nostra autonomia strategica”.

“Quella di oggi è una giornata che resterà nella storia della nostra città. Con la presentazione di Vulcan Project e il momento simbolico dello svelamento del progetto abbiamo voluto dare un’immagine concreta a un percorso che per molto tempo è stato fatto di lavoro, relazioni internazionali, progettazione e impegno istituzionale. Oggi quel percorso assume finalmente una dimensione visibile e ci permette di guardare con ancora maggiore fiducia alla sua realizzazione”, ha dichiarato sindaco e commissario straordinario Canelli. “Quando abbiamo iniziato a lavorare per portare Silicon Box a Novara, eravamo consapevoli di trovarci di fronte a un’opportunità straordinaria.

Oggi possiamo dire che non stiamo portando sul nostro territorio soltanto una fabbrica, ma una nuova prospettiva di sviluppo industriale, economico e tecnologico, destinata a incidere profondamente sul futuro della città e del Piemonte. Come sindaco e come commissario straordinario dell’opera sento una doppia responsabilità: quella di accompagnare questo investimento fino alla sua piena realizzazione e quella di fare in modo che il territorio sappia coglierne tutte le opportunità.

Dovremo lavorare per costruire le condizioni affinché le nostre imprese possano entrare nella filiera, affinché i nostri giovani possano formarsi per trovare occupazioni qualificate e affinché Novara possa diventare un luogo capace di attrarre nuove competenze, ricerca e ulteriori investimenti. Il primo stabilimento di Silicon Box in Europa contribuirà a rafforzare una filiera strategica per il futuro del continente, in un momento storico in cui l’autonomia tecnologica e industriale è diventata una priorità. È un progetto che non farà crescere soltanto Novara: contribuirà a rafforzare il ruolo dell’Italia e dell’Europa nell’industria tecnologica del futuro. La vera sfida comincia adesso. E noi siamo pronti ad affrontarla, insieme a Silicon Box, al Governo, alla Regione Piemonte e a tutti i soggetti coinvolti”.

“La realizzazione in Piemonte e a Novara del primo stabilimento di Silicon Box in Europa è il frutto di un lungo lavoro e la conferma dell’attrattività di questo territorio in termini di innovazione e competenze”, ha dichiarato il presidente Cirio.

“Oggi passiamo alla fase operativa di un grande investimento da oltre 3,2 miliardi di euro di investimento e 1.600 posti di lavoro diretti che il Piemonte ha fortemente voluto e per cui ha battuto la concorrenza di importanti regioni in Italia e in Europa”, ha aggiunto.

“Abbiamo vinto perché chi ci sono competenze e professionalità e perché, grazie alla realizzazione dei corridoi europei per il trasporto delle merci, questa zona è destinata ad essere il cuore dell’Europa non solo dal punto di vista geografico, ma anche delle competenze. “Silicon Box – ha concluso il presidente Cirio – è il più grande investimento di una multinazionale asiatica in Italia. É un progetto che cambia i connotati della nostra economia perché ci pone in uno scenario di innovazione e modernità: da un lato la tecnologia porta sviluppo e richezza, dall’altro genera lavoro qualificato e giovane. Insieme all’aerospazio, quella dei microchip è un’industria che aumenta le nostre possibilità di trattenere qui i giovani talenti e le alte specializzazioni”.

“Oggi è un giorno speciale per tutti noi di Silicon Box. Novara sarà la nostra casa in Europa e siamo orgogliosi che la nostra prima espansione internazionale sorga qui e completi in Europa l’intero ciclo di produzione dei chip”, ha dichiarato il Dr. Byung Joon (BJ) Han, co-fondatore e CEO di Silicon Box. Con il Vulcan Project, un investimento di 3,2 miliardi di euro, Silicon Box realizzerà ad Agognate uno stabilimento all’avanguardia e unico nel suo genere per il packaging avanzato e il collaudo su pannello. La Commissione europea ha già riconosciuto il progetto come Open EU Foundry nell’ambito del Chips Act. “Portiamo qui la stessa tecnologia con cui il nostro team di Singapore ha già superato il miliardo di unità spedite”, ha aggiunto Han.

Questa tecnologia integra più chiplet in un unico package capace di funzionare come un solo chip, lavorando su pannelli di grande formato che permettono di produrre di più a costi inferiori, per clienti nell’intelligenza artificiale, nel supercalcolo, nei veicoli elettrici e a guida autonoma, nella robotica, nei dispositivi mobili e nelle tecnologie spaziali. Il progetto creerà circa 1.600 posti di lavoro qualificati e migliaia di altri tra fornitori e cantieri, e Silicon Box si è impegnata a formare le nuove competenze che serviranno.

“Vogliamo crescere insieme a questa comunità, a partire dai giovani che costruiranno con noi il loro futuro professionale. Ringrazio il Governo italiano, Invitalia, la Regione Piemonte e il Comune di Novara per il lavoro di squadra che ha reso possibile questa giornata”, ha concluso Han.

“Con l’avvio di questo progetto compiamo un passo importante verso l’autonomia tecnologica dell’Italia e dell’Europa. Invitalia ha sostenuto con convinzione questo investimento che porta sul territorio competenze di frontiera nel packaging avanzato di microchip, oltre 1.600 posti di lavoro e una forte spinta all’indotto. Questo stabilimento infatti farà da perno a un ecosistema virtuoso tra produzione, fornitori locali, università e centri di ricerca. La qualità del nostro lavoro sta proprio nel coniugare il sostegno alla crescita economica con il rigore nell’uso delle risorse dei cittadini. Accompagnare iniziative strategiche come questa significa costruire un’industria nazionale più competitiva e protagonista in Europa e nel mondo”, ha dichiarato l’Ad di Invitalia, Bernardo Mattarella.

Nel dettaglio, ‘Vulcan Project’ prevede un investimento complessivo di circa 3,2 miliardi di euro, sostenuto da un intervento pubblico di 1,3 miliardi di euro, gestito dal governo attraverso Invitalia, all’interno degli strumenti nazionali dedicati al rafforzamento del settore dei semiconduttori, nell’ambito della strategia europea del Chips Act. Il nuovo insediamento è dedicato alle tecnologie più avanzate di integrazione dei chiplet, all’advanced packaging e al testing dei semiconduttori: lavorazioni fondamentali per realizzare componenti sempre più potenti, efficienti e complessi, destinati ad alimentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, dei data center, del supercalcolo, della mobilità elettrica e delle tecnologie industriali di nuova generazione. Non si tratta, dunque, di un semplice nuovo stabilimento produttivo. Silicon Box porta a Novara competenze, tecnologie e capacità industriali che oggi rappresentano uno dei segmenti più innovativi e strategici dell’intera filiera mondiale dei semiconduttori.

L’obiettivo del progetto è coerente con le strategie comunitarie del Chips Act, che puntano a rafforzare la filiera europea dei semiconduttori e a raddoppiare la quota dell’Unione nel mercato mondiale entro il 2030. In questo contesto, l’iniziativa ha già ottenuto dalla Commissione europea il riconoscimento di Open EU Foundry, nell’ambito del Chips Act, a conferma della sua rilevanza strategica per l’industria tecnologica europea.

A regime, lo stabilimento è destinato a generare circa 1.600 posti di lavoro diretti, altamente qualificati, ai quali si aggiungeranno le opportunità legate alla realizzazione dell’impianto, alla filiera dei fornitori, alla logistica e all’indotto, con ricadute stimate in migliaia di ulteriori occupati. L’arrivo di Silicon Box inoltre punta a favorire la nascita di un vero e proprio ecosistema tecnologico e industriale, capace di coinvolgere le imprese del territorio, le realtà produttive nazionali, le università, i centri di ricerca e il mondo della formazione, favorendo la crescita di competenze altamente specializzate e attrarre ulteriori investimenti internazionali. In questo scenario, il Piemonte può valorizzare anche la propria posizione strategica, nel cuore dell’Europa e nel punto di interconnessione tra i grandi corridoio europei di scambio e transito delle merci. Così può fare anche Novara, che si trova a metà strada tra Milano e Torino, vicino a ai due Politecnici e vanta la presenza di un tessuto produttivo, logistico e infrastrutturale particolarmente competitivo.

-Foto ufficio stampa Mimit-

(ITALPRESS).