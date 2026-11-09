L’economia ligure cresce, calano i traffici portuali: l’analisi congiunturale di Bankitalia

GENOVA (ITALPRESS) – “Secondo almeno le nostre stime, nei primi sei mesi di quest’anno l’economia ligure è cresciuta. Si parla di uno 0,9% sul prodotto interno lordo e siamo in linea con l’Italia”. Lo ha spiegato Raffaella Di Donato, direttrice della Banca d’Italia di Genova, presentando a Genova il rapporto congiunturale sull’economia della Liguria.

“Per quanto riguarda le attività produttive – ha continuato Di Donato – c’è stata una crescita, l’edilizia si è mantenuta stabile e c’è una crescita anche nel comparto del terziario, che è il comparto che contribuisce maggiormente al prodotto interno. Bene anche il mercato del lavoro, continua a crescere il numero degli occupati e questo ovviamente ha un riflesso positivo sia in termini di reddito delle famiglie, sia in termini di consumi. Le imprese hanno una situazione economico-patrimoniale solida e si mantengono liquide. Si sono anche mostrate cautamente ottimistiche, ma si avvertono già segnali di incertezza e questo potrebbe far rivedere al ribasso le stime”.

“Fa da sfondo a tutto questo l’incertezza del quadro geopolitico internazionale, soprattutto dello shock energetico che stiamo vivendo – ha aggiunto Di Donato -. La durata di questo shock energetico è destinata in qualche maniera a incidere sui bilanci delle famiglie, liguri anche sui costi delle imprese”. Ma i dati nel loro complesso vengono interpretati come “un segnale di tenuta che va forse al di là di quanto ci si potesse aspettare”.

Nonostante la ripresa dell’inflazione, alimentata anche dalle tensioni in Medio Oriente, la positiva situazione del mercato del lavoro ha sostenuto il reddito delle famiglie, il cui andamento ha favorito un moderato incremento dei consumi in termini reali (1,2%). Pur in presenza di un leggero rialzo dei tassi di interesse applicati, i mutui per l’acquisto di abitazioni e il credito al consumo hanno continuato a espandersi (rispettivamente 1,3% e 4,8%).

Migliora il mercato del lavoro: l’occupazione sale dell’1,6%, trainata da donne e dipendenti, e la disoccupazione scende al 4,7%. Rallentano tuttavia i contratti stabili e le assunzioni sopra i 30 anni. Nel complesso del terziario il fatturato delle imprese è cresciuto. Tra gennaio e settembre le presenze turistiche sono aumentate (1,8%), sospinte soprattutto dalla componente italiana (2,6%).

L’attività edilizia si è stabilizzata: il numero delle ore lavorate segnalate alle Casse edili è rimasto invariato (0,1%). Il comparto ha continuato a trarre vantaggio dall’avanzamento dei lavori relativi alle principali opere pubbliche. Nel settore immobiliare sono aumentate le transazioni sia nel segmento abitativo sia in quello non residenziale (rispettivamente 4,9% 4,5%).

Tra i pochi dati negativi spiccano quelli dei porti: calano i passeggeri dei traghetti (-1,5%), i traffici commerciali (-1,3%) e la movimentazione dei container (-0,9%), quest’ultima condizionata dal taglio dei trasbordi deciso dai grandi vettori. “Si fa sentire l’effetto della situazione geopolitica”, osserva la direttrice di Bankitalia.

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