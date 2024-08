PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si chiude con il quinto posto di Elena Micheli e il 13esimo di Alice Sotero la spedizione olimpica del pentathlon moderno azzurro ai Giochi di Parigi. L’oro, nella gara al femminile, è andato all’ungherese Michelle Gulyas che con il totale di 1461 ha anche stabilito il nuovo record mondiale. Un bilancio positivo: nella due giorni di gara raccolto uno storico bronzo ieri con Giorgio Malan e due quinti posti: oltre Micheli, anche quello di Cicinelli nella gara maschile. “Il bilancio è positivo perchè dopo 36 anni abbiamo vinto una medaglia. Un bronzo e due quinti posti, Alice (Sotero, ndr) sfortunata e infortunata: un’ottima Olimpiade” il commento del presidente della Federazione italiana Pentathlon Moderno, Fabrizio Bittner. “Una volta, con due quinti posti, avremmo fatto festa per un anno, ora abbiamo anche un bronzo… – aggiunge il numero uno della Fipm – Il movimento è in salute, sia sul versante maschile che femminile, e in qualche modo ci prepareremo per fare bene a Los Angeles”.

“La gara è iniziata bene, è stata un crescendo e di questo sono contentissima, dopo Tokyo non era semplice per me. Quello che ha compromesso la situazione è stato il tiro, penso a qualcosa di tecnico che ho cambiato a metà gara. Qui vince chi sbaglia meno e io ho sbagliato troppo” l’analisi di Elena Micheli. “Dopo il nuoto sono arrivata subito in piazzola e non sono riuscita a trovare subito la giusta concentrazione, sono fattori che dovrò analizzare – aggiunge – Alla luce degli ultimi tre anni sapevo di potermela giocare per qualcosa di più grande di un quinto posto ma è un risultato ottimo, sono contenta di essermi riconfermata nell’elite mondiale e ora lavoreremo per riuscire a ottenere quello che ci è sfuggito”. Alice Sotero, da parte sua, esprime soddisfazione e qualche dubbio per il futuro. “E’ stata una giornata bellissima. Queste Olimpiadi sono state così diverse da quelle di Tokyo e sono così felice di essere qui con la mia famiglia e il mio ragazzo. Futuro? Voglio solo riposarmi con la mia famiglia e avere tempo per decidere cosa sarà: provare ad andare a Los Angeles o fermarmi e fare qualcosa nella mia carriera, come allenatrice o altro”.

