Michele Mari vince l’ottantesima edizione del Premio Strega

ROMA (ITALPRESS) – Michele Mari, con il romanzo “I convitati di pietra” (Einaudi), è il vincitore della ottantesima edizione del Premio Strega. Gli ultimi cento voti sono stati scrutinati uno per uno fino alla proclamazione da Andrea Bajani, vincitore della scorsa edizione. Il totale dei voti espressi, 643 (pari all’80,4% degli aventi diritto), ha portato alla vittoria il romanzo di Michele Mari con 190 voti. Seguono Matteo Nucci, “Platone. Una storia d’amore” (Feltrinelli), con 152 voti, Bianca Pitzorno, “La sonnambula” (Bompiani), con 84 voti, Alcide Pierantozzi, “Lo sbilico” (Einaudi), con 78 voti, Teresa Ciabatti, “Donnaregina” (Mondadori), con 75 voti, Elena Rui, “Vedove di Camus” (L’orma), con 64 voti.

Il premio è stato assegnato dal voto di 800 aventi diritto. In particolare, 460 amici della domenica, 245 votanti dall’estero selezionati da 35 Istituti Italiani di Cultura nel mondo, che contribuiscono alla formazione della giuria esprimendo ciascuno 7 giurati tra studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura, 30 voti collettivi espressi da scuole, università e circoli di lettura delle biblioteche di Roma, 65 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria.

Sono intervenuti alla serata Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale; Giovanni Solimine e Stefano Petrocchi, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Bellonci; Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento; Serena Morgagni, responsabile della Direzione Communication di BPER Banca. Tra i nuovi giurati entrati quest’anno a far parte degli Amici della domenica: le giornaliste Marianna Aprile, Annalisa Cuzzocrea e Francesca Fagnani, le scrittrici Sabrina Efionay e Annalisa de Simone, gli scrittori Andrea Canobbio e Dario Voltolini.

l romanzo racconta la storia di un gruppo di ex compagni di liceo che, dopo la maturità, stringono un “patto sciagurato”. Quello che nasce come un gioco si trasforma in una spietata competizione per la sopravvivenza, dove l’ultimo rimasto in vita vincerà un tesoro, svelando con perfido divertimento le pulsioni nascoste dentro l’amicizia. Alla vigilia della finale, Mari è stato al centro di una polemica a causa di presunte affermazioni offensive su Michela Murgia, la scrittrice morta tre anni fa.

“Sono molto emozionato e contento. Ringrazio tutti i lettori che mi hanno sostenuto, tutti i lettori che non mi hanno sostenuto e che comunque ho conosciuto in questo tour piuttosto impegnativo. Ringrazio ovviamente tutta la casa editrice Einaudi e in particolare voglio ringraziare la mia agente Agnese Incisa che ha avuto la folle idea di candidare il mio libro a questo premio. E ringrazio Vittorio Lingiardi che mi ha presentato. E l’ultimo ringraziamento, credo il più sentito, a mia moglie e ai miei figli”, ha detto Mari subito dopo essere stato proclamato vincitore della 80ma edizione del Premio Strega.

– Foto Musa –

(ITALPRESS).