“Miami Fiesta” di DJ Onofri e DJ Program Band fa ballare l’America Latina

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – C’è un sound che sta facendo ballare l’America Latina e porta una firma tutta italiana. Si intitola “Miami Fiesta” il nuovo singolo di DJ Onofri & DJ Program Band, un brano travolgente, ballabile e straordinariamente orecchiabile che, dal giorno della sua uscita, è entrato con forza nella programmazione dei locali latinos di Miami. DJ Onofri, DJ e produttore italiano che vive e lavora tra l’Italia e Miami Beach, questa volta ha centrato in pieno l’obiettivo: una canzone capace di unire ritmo, energia e atmosfera internazionale, diventando in pochissimi giorni un vero fenomeno musicale.

I numeri parlano chiaro: oltre 56.000 download nelle prime 48 ore, un risultato che ha proiettato Miami Fiesta direttamente in corsa per i Latin Grammy nella categoria DJ-Producer. Il brano sarà inoltre ospite ufficiale al prossimo Festival di Viña del Mar, uno degli eventi musicali più prestigiosi al mondo.

Un finale d’anno davvero importante per DJ Onofri, che il 31 dicembre sarà in console nella splendida discoteca Coco Azul di Toronto, in Canada, per un Capodanno all’insegna della grande musica internazionale. Miami Fiesta è un progetto realizzato interamente da DJ Onofri, con la voce di Jacopo Tano Galli e l’immagine della splendida cubana Janet Perez, una combinazione che rende il brano una hit destinata a durare nel tempo. “Sto vivendo una seconda giovinezza con questo brano – dichiara DJ Onofri – e sono già felice di poter annunciare che sto lavorando a un remix per questa estate. Grazie a tutti e grazie alla produzione Master Program, che da sempre crede nei miei progetti”.

