Golden State doma Miami, ok Phoenix: il recap della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la serie positiva dei Golden State Warriors (6-3), che domano Miami (3-6) sul proprio parquet e centrano la sesta vittoria consecutiva. Al Chase Center finisce 120-100 per Stephen Curry e compagni, che dopo i tre ko in fila di inizio stagione non hanno più perso una partita. Il numero 30 mette a referto 29 punti e 4 assist in 28 minuti sul parquet. Buon contributo anche del rookie Yaxel Lendeborg, alla sirena con 17 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 3 rubate. Sponda Heat, Giannis Antetokounmpo va in doppia doppia, 20 punti+14 rimbalzi, ma non basta per evitare a Miami la seconda sconfitta nelle ultime tre uscite. Nessun minuto in campo per Simone Fontecchio.

Phoenix (2-5) ferma l’emorragia e batte Orlando (2-6) in casa 117-104. Dopo quattro sconfitte consecutive i Suns si rialzano, trascinati da un Devin Booker da 30 punti e 8 assist. Bene anche Miles Bridges, 18 punti e 13 rimbalzi, e Dillon Brooks, 24 punti. Per i Magic doppie doppie per Franz Wagner (15 punti+15 rimbalzi) e Wendell Carter Jr (27 punti+13 rimbalzi), ma arriva il terzo ko consecutivo, il quarto nelle ultime cinque partite giocate.

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