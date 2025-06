Metsola valuta il ritorno a Malta per la guida del PN

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, avrebbe iniziato incontri privati con deputati e funzionari del Partito Nazionalista (PN) per esplorare un possibile ritorno a Malta come leader del partito.

Lo hanno riferito fonti riservate al Times of Malta. Secondo le fonti, Metsola sarebbe disposta a guidare il travagliato partito d’opposizione, ma solo se vi sarà un forte sostegno interno per i cambiamenti significativi che ritiene necessari. “Sta parlando con i deputati per valutare come il PN possa diventare un partito ampio e pronto a governare”, hanno aggiunto le fonti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)