MILANO (ITALPRESS) – “Il mondo non sta attraversando una situazione facile. Le difficoltà sono su varie sponde. Ho incontrato in questi giorni imprenditori che hanno fiducia ma vogliono soluzioni concrete. Il mio obiettivo è aumentare la percentuale di italiani che credono nell’Europa”. Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, ha fatto propria questa sfida dal palco dell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove ha portato il cuore dell’Unione europea con un parterre non del tutto usuale, come ha detto il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, che ha intervistato anche il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto.

Un inno all’unità europea, ben rappresentato dall’immagine finale di una bandiera con le 12 stelle, mostrata con convinzione dagli studenti dell’Ateneo con il Rettore Elena Beccalli, il Ministro Tajani, il Commissario europeo Fitto e Roberta Metsola. La Presidente del Parlamento Europeo, rispondendo alle domande degli studenti, ha fatto un appello: “Voglio vedere più giovani e donne candidati”.

“La politica è una missione complessa ma è bella se la fai con i principi e i valori, il rispetto e la tolleranza di cui hanno bisogno le nostre società. Farò del mio meglio affinché più giovani comincino a lavorare nelle istituzioni anche attraverso gli stage. Ogni due anni sono 5mila i ragazzi che vengono al Parlamento Europeo”.

L’incontro dell’Università Cattolica con i vertici delle istituzioni europee è stato introdotto dal Rettore Elena Beccalli che ha ricordato che “l’orizzonte europeo e internazionale è da sempre nelle corde del nostro Ateneo. L’iniziativa odierna è una conferma palese del nostro legame con l’Europa, le sue istituzioni, il suo futuro. Anche perché non possiamo pensare che esista un nostro futuro senza quello dell’Europa”.

Nelle sue parole il Rettore Beccalli ha indicato un duplice auspicio per la costruzione europea. Il primo è di “salvaguardare il binomio competitività-solidarietà, fondamentale per preservare il modello sociale europeo, da più parti considerato il migliore al mondo. Il suo mantenimento richiede, però, scelte politiche, difficili. Una prima via per attuarlo è rappresentata dalla semplificazione normativa – come suggerisce il rapporto Draghi, e prima ancora il rapporto Letta. In effetti, il burden reduction è tra gli obiettivi prioritari dell’attuale mandato della Commissione von der Leyen”. La seconda suggestione “è relativa al rafforzamento di un’Unione che attraverso la diplomazia trova soluzioni di pace”. A questo proposito Roberta Metsola ha detto che, a fronte della situazione “tragica” e “catastrofica” di Gaza, “dobbiamo lavorare sul cessate il fuoco, sul rilascio degli ostaggi e sulla costituzione di due stati”.

Tanti i temi emersi dal dibattito animato dal direttore del Corriere della Sera Fontana e dalle studentesse e dagli studenti dell’Università Cattolica, coordinati dal direttore dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni internazionali Damiano Palano: integrazione del mercato unico, difesa comune, competitività, intelligenza artificiale. Ma anche euroscetticismo, burocratizzazione, dazi e conflitto in Ucraina. Il Ministro Tajani, rispondendo a una domanda sugli scenari di guerra, ha detto che “la pace non è solo cessate il fuoco ma deve essere una condizione dell’anima, un valore nel quale ci riconosciamo. Ma serve un percorso che ci permetta di garantire la sicurezza, che non è soltanto bombe e cannoni ma è tutto un apparato di infrastrutture, ospedali, protezione civile, un sistema efficiente di forze armate e di polizia che possono essere usate per tante altre circostanze, per esempio le calamità naturali. Abbiamo tutto l’interesse che si arrivi alla pace. Noi ce la stiamo mettendo tutta ma l’Italia da sola non può fare nulla e neppure l’Europa. Serve convincere le parti coinvolte a costruire la pace”.

Il Vicepresidente Fitto si è soffermato sulla necessità di una revisione della politica di coesione per affrontare le diverse sfide che abbiamo di fronte. “Semplificazione e flessibilità sono le parole chiave che servono ad avvicinare i cittadini alle istituzioni europee. Il mondo è cambiato e per questo abbiamo messo in campo la revisione delle risorse per la coesione”. Inoltre, ha aggiunto, “il tema dell’autonomia strategica è la base sulla quale poter rafforzare e costruire l’idea di mercato unico. Strumenti chiave come la Bussola per la competitività, il Piano d’azione per l’energia sostenibile, la tabella di marcia per porre fine alle importazioni energetiche dalla Russia e la modernizzazione della politica di coesione – che consente una programmazione mirata delle risorse disponibili – offrono un quadro integrato per investire in competitività e infrastrutture energetiche. Insieme, queste iniziative costituiscono la base per costruire un’Europa più solida”.

Sul tema della semplificazione è intervenuta anche la Presidente del Parlamento Europeo: “I progetti decisionali europei sono molto lunghi. Dobbiamo essere più efficaci, non possiamo nasconderci dietro la burocrazia. Abbiamo riformato il modo in cui si prendono le decisioni: potevano passare anche 9-10 mesi per allocare un regolamento. Adesso lo possiamo fare più rapidamente. In questa legislatura c’è una maggioranza ampia per dare seguito a questo processo di semplificazione ed essere più inclusivi verso i cittadini coinvolgendoli nelle decisioni”. A cominciare da un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni. Come ha affermato il Rettore Beccalli, “serve rinsaldare uno spirito europeo a partire dai giovani, e la presenza oggi della Presidente del Parlamento europeo è un segno di grande conforto perché attesta la sua disponibilità di mettersi all’ascolto dei giovani in questo progetto di “costruzione di un futuro in comune”.

– foto ufficio stampa Università Cattolica del Sacro Cuore –

(ITALPRESS).