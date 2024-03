POTENZA (ITALPRESS) – Con una determinazione dirigenziale dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata, è stata approvata la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico che assegna “Contributi per il completamento e/o ampliamento delle reti di metanizzazione dei comuni della Basilicata”. Con una dotazione finanziaria complessiva di 4.686.517,00 euro, sono stati ammessi a finanziamento i progetti presentati da 11 Comuni. “Gli interventi agevolati dovranno concludersi entro 36 mesi dalla notifica del provvedimento di ammissione a finanziamento. La finalità dell’avviso – spiega l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico – è quella della tutela e della valorizzazione dell’ambiente e della salute dei cittadini, favorendo la riduzione del costo dell’energia, mediante la concessione di contributi per l’attuazione di interventi di metanizzazione di aree urbane e extra-urbane, ivi comprese le aree destinate ad attività produttive. Si tratta di un’ulteriore significativa misura strategica portata a compimento. Altri interventi inclusi in graduatoria- conclude Latronico – si potranno finanziare con le risorse della nuova programmazione”.

– Foto: ufficio stampa Latronico –

