VENEZIA (ITALPRESS) – “Una buona notizia per i tifosi del Mestre calcio, e dello sport più in generale – annuncia il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro – nel prossimo emendamento di Giunta al bilancio, inseriremo altri 1,2 milioni di euro, in aggiunta ai 300.000 già previsti, per rendere il Baracca agibile al campionato di serie C, confidando che sia di buon auspicio alla squadra. E’ un reale supporto a favore del Mestre calcio, che vorremmo vedere di nuovo in categorie importanti”. L’investimento consentirà l’adeguamento delle attrezzature necessarie a quel tipo di competizione, tra cui: la realizzazione degli stazi per le riprese televisive, di una sala stampa dedicata per i giornalisti con spazio per interviste, di locale anti doping, della postazione del quarto uomo, oltre ad interventi per la videosorveglianza e l’implementazione dell’impianto di illuminazione.

“Grazie innanzitutto al Comune, all’Amministrazione ed in particolare al sindaco Brugnaro che non solo si conferma uno sportivo vero ma, soprattutto, dimostra di aver mantenuto gli impegni – ha commentato il presidente dell’A.C. Mestre, Stefano Serena – Quella di oggi è proprio una bella novità per il tutto il Calcio Mestre e i suoi tifosi”.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

