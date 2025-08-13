Merz “No a modifica confini con la forza in Ucraina”

Friedrich Merz beim Empfang des Koenigs von Jordanien mit militaerischen Ehren zu einem gemeinsamen Gespraech mit anschliessendem Pressestatement im Bundeskanzleramt. Berlin, 29.07.2025

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sappiamo che l’Ucraina ha bisogno di garanzie di sicurezza, noi dobbiamo continuare a supportare l’esercito ucraino nella difesa del territorio, i confini non devono essere modificati con la forza, questo principio deve essere preservato”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in una conferenza stampa congiunta a Berlino con il presidente Ucraino, Volodymyr Zelensky. La conferenza stampa è seguita agli incontri online sulla situazione in Ucraina a cui hanno preso parte anche i leader europei e il presidente Usa Donald Trump.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

