Mercoledì 22 luglio l’audizione di Tajani e Crosetto alla Camera sul vertice Nato svoltosi ad Ankara

ROMA (ITALPRESS) – Mercoledì 22 luglio, alle ore 8.30, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato svolgono l’audizione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice Nato svolto ad Ankara dal 7 all’8 luglio. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv anche con la traduzione nella lingua dei segni.

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